Video – Missili su Kiev: sul posto vigili del fuoco, ambulanze e militari

I missili russi hanno colpito una zona vicina al centro di Kiev. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze e militari. Proprio mentre Antonio Guterres parlava in conferenza stampa insieme al presidente Volodymyr Zelensky, commentando la sua missione in Ucraina e la visita nei luoghi degli eccidi alla periferia della capitale, raid russi hanno colpito la citta’. Due forti esplosioni nel quartiere di Podil, distretto di Shevchenkivskyi, una zona del centro, seguite da colonne di fumo, che suonano come uno schiaffo agli sforzi diplomatici per far tacere le armi, due giorni dopo il faccia a faccia del numero uno delle Nazioni Unite con Vladimir Putin al Cremlino. Un attacco che ha preso di mira una zona residenziale, cadendo nei pressi dell’ambasciata britannica e del ministero degli Esteri.

