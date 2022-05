Incendio alla Whirlpool di Cassinetta: in fiamme il magazzino degli imballaggi del reparto microonde

Spread the love

Varesenoi.it – urly.it/3ncqx

Paura questa mattina allo stabilimento Whirlpool di Cassinetta a Biandronno, dove per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno del magazzino imballaggi della fabbrica dei microonde.

Le sirene antincendio sono prontamente suonate e il sito è stato evacuato. L’altissima colonna di fumo nero sprigionata dal rogo era ben visibile da buona parte della provincia di Varese.

Per domare le fiamme sono prontamente intervenuti i pompieri interni in servizio alla Whirlpool e poi anche i vigili del fuoco delle sedi di Varese e Ispra, con due autopompe e un’autobotte, i quali hanno poi messo in sicurezza l’area.

Nell’incendio, per fortuna, non sono rimaste coinvolte persone e non ci sarebbero feriti.