I pompieri intervengono per una perdita d’acqua e scoprono una piantagione casalinga di marijuana

Spread the love

Milano – È bastata una perdita d’acqua per portare alla luce una piantagione clandestina di marijuana. La scoperta è stata fatta dalla Polizia in via Cemmo, nel quartiere Ghisolfa di Milano.

Gli agenti sono stati avvertiti verso l’una e mezzo di martedì notte dai Vigili del fuoco intervenuti in seguito alla segnalazione di una perdita d’acqua in un appartamento da parte dei vicini.

Poiché nessuno rispondeva dall’appartamento al quarto piano dove aveva origine la perdita, è stato necessario utilizzare l’autoscala per entrare.

Dentro vi erano 91 vasi con piante di marijuana e 12 chili della stessa sostanza. Poco dopo, è arrivato il proprietario di 32 anni che è stato subito arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.