Roma, allarme incendi: due roghi divampati nel giro di un’ora. ”E in estate sarà peggio” – zona Eur: roghi in un’area verde

https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-incendi-unora-fiamme-auto-eur.html

L’ultimo incendio segnalato è stato quello in un’area verde dell’Eur, a ridosso di via Cesare Pavese. Nelle ultime ore i vigili del fuoco sono impegnati proprio in quella zona, nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che si è progressivamente trasformato in un vasto rogo che sta divorando vegetazione e sterpaglie dell’intera area.

Le fiamme si sono innescate intorno alle 15.00 della giornata di oggi, venerdì 20 maggio, ed hanno proseguito velocemente la loro corsa, divorando tutto quello che incontravano dinanzi, sino ad arrivare vicino alle abitazioni.

Di fatto, l’incendio è ben visibile anche dalla sede dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Sul posto per le operazioni di spegnimento le squadre dei pompieri arrivate dal distaccamento dell’Eur e i vigili urbani.