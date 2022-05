Tornado in Germania: Paderborn devastata, i video choc

Spread the love

Roma, 21 maggio 2022 – Devastante tornado in Germania. Raffiche fino a 130 orari hanno travolto ieri la zona di Paderborn, nell’Ovest del Paese. Alberi caduti, tetti divelti e veicoli ribaltati hanno dipinto uno scenario apocalittico. Si contano più di quaranta feriti, di cui 10 in gravi condizioni, ha riferito il portavoce della polizia. Una donna sarebbe in pericolo di vita, riferiscono i media locali. La Bild in mattinata dà notizia della prima vittima confermata. È un 38enne di Wittgert, rimasto folgorato da una scossa elettrica in uno scantinato allagato. Caduto al suolo, ha battuto la testa e proprio l’impatto con il pavimento dello scantinato gli sarebbe stato fatale.