Pestato e lanciato dal balcone alla festa: il 24enne Bill Henham ucciso dal branco di coetanei

Prima picchiato e preso a calci, calpestato e buttato giù dal balcone, poi spogliato e lavato con la candeggina per coprire le tracce dell’omicidio. E’ quanto hanno fatto quattro ragazzi a un coetaneo, il 24enne Bill Henham, ucciso durante una festa a Brighton in Inghilterra. Un assassinio per il quale ora sono stati condannati all’ergastolo Dushane Meikle, 28 anni, Gregory Hawley, 29 anni, Lamech Gordon-Carew, 20 anni e Alize Spence, 19 anni. Avevano tutti negato di aver ucciso Bill.

A scoprire il corpo di Bill il 2 gennaio 2020 erano stati alcuni residenti. L’autopsia aveva poi fatto scattare l’indagine per omicidio. Dagli esami era chiaro che il ragazzo era stato picchiato anche quando era già svenuto e aveva riportato ferite multiple tra cui emorragia cerebrale, undici fratture costali, tagli estesi e lividi al cuoio capelluto, al viso e al collo.

Gli investigatori del Sussex and Surrey Major Crime Team hanno setacciato l’edificio, sequestrando centinaia di reperti e visionato ore di riprese delle telecamere di sorveglianza. Riuscendo così a identificare i testimoni e chi aveva partecipato alla festa di Capodanno.