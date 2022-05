Pnrr, Ue all’Italia: “Cruciale attuazione sana e rapida. Tagliare tasse sul lavoro e allineare valori catastali”. Dal 2023 “ridurre il debito”

Spread the love

Le raccomandazioni del pacchetto di primavera: per affrontare gli storici squilibri della Penisola è necessario “adottare la legge delega sulla riforma fiscale, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali d’imposta”. Segnalate anche “la riduzione delle agevolazioni fiscali” e “le sovvenzioni dannose per l’ambiente”. Il Patto di Stabilità resterà sospeso anche nel 2023 ma bisogna comunque “garantire una politica di bilancio prudente”

Gli storici “squilibri eccessivi” e “vulnerabilità” dell’Italia potranno essere affrontati solo facendo leva sull’effetto positivo di investimenti e riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Che va attuato in modo rapido ed efficace. È il messaggio che la Commissione europea recapita al governo Draghi, alle prese con liti interne alla maggioranza e in particolare veti della Lega che stanno rallentando provvedimenti cruciali per rispettare le scadenze del Pnrr. Nelle raccomandazioni del pacchetto di primavera del semestre europeo Bruxelles come sempre entra nel merito: raccomanda, per “ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l’efficienza del sistema”, di “adottare e attuare opportunamente la legge delega sulla riforma fiscale, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali d’imposta“.