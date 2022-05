Affido condiviso anche le se case di mamma e papà sono lontane

Spread the love

STUDIOCATALDI.IT –

La sola distanza intercorrente tra le abitazioni dei due genitori non rappresenta un ostacolo all’affidamento condiviso. Il fatto che il padre non abbia versato il mantenimento per i figli non può condurre, da solo, a un giudizio di inadeguatezza a svolgere il suo ruolo genitoriale. Per l’affidamento esclusivo infatti rilevano sia il giudizio di adeguatezza del genitore affidatario che quello di inadeguatezza del genitore che si vuole escludere dalla vita dei figli.

Queste le importanti precisazioni in materia di affido condiviso ed esclusivo esposte dalla Cassazione nell’ordinanza n. 15815/2022 (sotto allegata).

Scarica pdf Cassazione n. 15815-2022

https://www.studiocataldi.it/articoli/44588-affido-condiviso-anche-le-se-case-di-mamma-e-papa-sono-lontane.asp