«100 diplomatici russi pronti a dimettersi contro la guerra», il dossier che scuote il Cremlino dopo il primo addio alle Nazioni Unite

Spread the love

openonline – https://www.open.online/2022/05/27/cremlino-diplomatici-dimissioni-dopo-bondarev/

Il gesto del diplomatico russo Boris Bondarev potrebbe non restare un caso isolato. L’inviato di Mosca alle Nazioni Unite a Ginevra si è dimesso per protesta contro l’invasione in Ucraina con una durissima lettera contro il Cremlino che ora è certo lui stesso gli potrebbe costare un processo in patria, come ha spiegato al Suddeutsche Zeitung citata dal Corriere della Sera. Bondarev è finito sotto protezione in Svizzera e sta valutando una richiesta d’asilo, convinto che quel che ha fatto possa smuovere altri suoi colleghi: «L’ho fatto per la mia coscienza. Volevo smuovere qualcosa, essere un’ispirazione per i miei colleghi, per i diplomatici, e gli altri connazionali, che vivono in Russia e pensano di non poter fare nulla».