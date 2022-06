Incendi: notte di fuoco nelle campagne di Bottidda

Spread the love

ANSA.it – Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 4 in località Monte Niveri. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di sugherete e danneggiato un’azienda agricola che ha visto andare in cenere alcune rotoballe di fieno.

Per tutta la notte i Vigili del fuoco del Distaccamento di Bono hanno lottato contro le fiamme e in queste ore sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Proprio nel territorio di Bottidda ieri pomeriggio si era sviluppato un altro incendio, in località Nuraghes, che aveva attraversato 15 ettari di pascolo arborato e richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale con squadre a terra e un elicottero decollato dalla base regionale di Alà dei Sardi, volontari e barracelli.