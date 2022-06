Spread the love

ESTE. Claudio Bombonato, vigile del fuoco di 57 anni di Busa di Rovigo è mancato all’affetto dei suoi cari nella mattinata di sabato dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Nella sua vita aveva affrontato tante difficoltà per aiutare gli altri e anche durante la malattia non si era perso d’animo, voleva guarire per poter continuare a fare il suo lavoro.