Incidente stradale frontale tra autovettura e camion e intervento per incendio

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Trescore Balneario SS42 intorno alle 9:00. Incidente frontale tra un’autovettura con a bordo mamma e una bambina di 6 anni nel seggiolino posteriore e un camion. La donna è stata scarcerata dai VVF e affidata alle cure mediche, la bambina è illesa. Sul posto anche il 118.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio Serra a Trescore Balneario in via Volpatta intorno alle 9:20. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.