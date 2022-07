Omicidio Willy, la sentenza: ergastolo per i fratelli Bianchi

Spread the love

Ergastolo per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, a processo per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Condannati invece a 23 anni e a 21 anni rispettivamente Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, anche loro accusati di omicidio per i fatti avvenuti la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

La sentenza, molto attesa, è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 4 luglio, emessa dai giudici della Corte d’Assise di Frosinone, dove nel giugno del 2021 è iniziato il processo per i quattro giovani, tutti tra i 23 e i 27 anni e tutti accusati di omicidio volontario. Per i Bianchi il pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo, mentre per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli erano stati chiesti 24 anni.