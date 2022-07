Video – Nella notte oltre 100 Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio di vegetazione che dalla sera del 18 luglio sta interessando il territorio del Comune di Massarosa. Oltre 100 vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte con 25 automezzi, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo Nazionale.

A scopo cautelativo sono state evacuate oltre 500 persone dalle abitazioni minacciate dai fronti di fiamma che, a causa del forte vento, sono arrivati sino ai centri abitati di Miglianello, Pieve a Elici, Montigiano e coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto.

Nella clip la ricognizione dei droni dotati di termocamera.

VIDEO