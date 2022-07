Prosegue il lavoro dei Corpo Nazionale per gli incendi boschivi sul Carso e in Versilia – oltre 160 vigili del Fuoco in campo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Proseguono le operazioni di spegnimento sul Carso, tra le province di Gorizia e Trieste. 60 Vigili del fuoco al lavoro, dall’alba in volo 2 Canadair, per ora le operazioni si stanno concentrando su Devetaki, Sablici, Jamiano (GO) e Medeazza (TS).

Continuano le operazioni di spegnimento anche in Versilia, sulle colline di Massarosa. Oltre 100 vigili del fuoco in azione tra Chiatri, Fibialla, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Val Promaro e Piazzano. In quest’ultima località le squadre hanno arrestato l’avanzare del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento del centro abitato, evacuato precedentemente. In supporto al dispositivo di soccorso locale al lavoro squadre giunte dai comandi della Toscana e rinforzi extra-regionali. Attualmente il lavoro delle squadre a terra si sta concentrando su Gualdo, dalle prime ore del mattino sono in volo un Canadair e un elicottero. Nella clip le immagini termiche dei droni nella frazione di Piazzano.