Danno fuoco alla porta di un appartamento Roma, indagini in corso

Spread the love

C’è forse uno screzio tra vicini dietro l’episodio che stanotte ha svegliato i residenti di una palazzina in zona Nomentana dove ignoti hanno dapprima gettato del liquido infiammabile su una porta dopodiché hanno appiccato il fuoco.

Incendio in una palazzina in Via Salento – E’ successo intorno alle 3.00. Sul posto, precisamente in uno stabile di via Salento, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme. (ilcorrieredellacitta.com