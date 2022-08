Video – Algeria, intrappolati nel bus circondato dalle fiamme: tra le vittime anche bambini

Spread the love

Almeno 38 persone sono morte in Algeria a causa degli incendi che hanno devastato il Paese. Solo nelle ultime ore i vigili del fuoco algerini hanno combattuto contro 39 focolai divampati in 14 regioni. Particolarmente colpita la zona di El Tarf, vicino al confine con la Tunisia.

Oltre 3mila ettari di bosco sono finiti in cenere dall’inizio di agosto.

Algeria, intrappolati nel bus

“Sette persone sono morte bruciate all’interno di questo autobus. La strada era chiusa e non c’era via di fuga. Non c’era nessun posto dove scappare – dice Mohammed, testimone della tragedia – Tra le persone morte all’interno dell’autobus c’erano anche dei bambini piccoli. Sono morti abbracciati l’uno all’altro, tenendosi stretti l’uno all’altro”.

(it.euronews.com)