Croazia, uccide la fidanzata a botte mentre sono in vacanza: arrestato 30enne lombardo

In manette il 30enne Marcello Passera, accusato di aver ucciso la fidanzata, la 40enne ucraina Nina Gryshah. Entrambi vivevano a Medole, piccolo comune in provincia di Mantova

Ammazzata di botte dal suo attuale fidanzato all’alba di giovedì mentre erano in vacanza insieme in Croazia, tra Zacchigni, dove da alcuni giorni avevano affittato un appartamento, e la cittadina di Umago. Ora il 30enne Marcello Passera è in carcere a Pola, accusato di aver ucciso la fidanzata, la 40enne ucraina Nina Gryshak. Entrambi erano di Medole, piccolo comune in provincia di Mantova.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia croata, tra i due nel corso della notte tra mercoledì e giovedì sarebbe esplosa una violenta lite che sul far del giorno sarebbe degenerata in dramma. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’appartamento a soqquadro, vetri e finestre rotti. Non è escluso che la donna sia stata colpita pure con dei cocci, anche se la polizia croata su tale dettaglio non si è sbilanciata. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, che hanno avuto modo di sentire il trambusto provocato dalla violenta lite che era in corso. Quando gli agenti e il personale medico sono arrivati sul posto, la 40enne ucraina era ancora viva: i medici si sono prodigati per salvarla ma è deceduta dopo pochi minuti. – milano.corriere.it