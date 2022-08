Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Questa mattina 2 squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenute alle 7:00 sul tetto del Duomo di Como per recuperare 6 ragazzi di circa 17 anni, un italiano e 5 francesi, presumibilmente saliti per fare delle foto. Recuperati ed accompagnati in questura per definire il reato