Investe due donne a distanza di 100 metri e scappa. Il pirata della strada è un 60enne del posto

Spread the love

ROCCA PIETORE (Belluno) – Tragedia sfiorata in Agordino: un automobilista al volante di un fuoristrada Toyota ha investito oggi, 26 agosto, due donne distanziate ben un centinaio di 100 metri l’una dall’altra e che procedevano a piedi. Il Suv è poi fuggito senza fermarsi per prestare soccorso. L’episodio verso le 11.

I. C., 53 anni, postina e residente a Livinallongo, e V. V., 40enne originaria della Moldavia, ma residente a Ferrara, hanno riportato diverse ferite. Si tratta di una portalettere in servizio ed una turista. I carabinieri hanno cercato di risalire al responsabile, anche attraverso frammenti della fanaleria rimasti a terra dopo il duplice urto. La donna di Livinallongo non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale di Agordo. L’altra, la turista, a quello di Treviso con l’elisoccorso in codice rosso: dopo l’investimento è stata trascinata per decine di metri. (msn.com)