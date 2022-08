San Stino di Livenza (Venezia), esplode un ordigno bellico in casa: un morto e un ferito grave

Spread the love

Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nell’esplosione di un ordigno bellico in una casa di San Stino di Livenza, nel Veneziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati all’interno dell’abitazione portando all’esterno il ferito, che è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Un altro uomo, a terra, è stato dichiarato morto dal medico del Suem. La deflagrazione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale della bomba. Non si conosce, al momento, l’identità delle vittime. (msn.com/it)