Un giorno di pace, relax e divertimento in famiglia. Una gita, da immortalare con l’immancabile foto. Un gesto che ancora un volta è risultato fatale. L’ennesimo caso in cui la voglia si scattarsi un selfie fa da preludio a una tragedia si è verificato in India dove sei giovani – tutti appartenenti alla stessa famiglia – sono morti durante una gita alle cascate Ramdaha. (newsprima.it)