La mucca resta incastrata in un albero: l’incredibile salvataggio dei vigili del fuoco

Spread the love

È successo a Chilbolton Common, Hampshire, mercoledì sera, quando la squadra dell’Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service è intervenuta in soccorso dell’animale incapace di liberarsi da un tronco.

Mark Compton, consulente tattico per il salvataggio degli animali della squadra, ha dichiarato alle agenzie stampa: «All’interno dell’Hampshire e dell’Isle of Wight Fire and Rescue Service, abbiamo equipaggi specializzati addestrati a gestire i salvataggi degli animali. L’equipaggio di soccorso degli animali di Winchester ha lavorato per liberare la mucca allargando il buco e manipolando la testa dell’animale fino a quando non è stata libera dall’albero» (leggo.it)