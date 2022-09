Aereo precipita nel mar Baltico in circostanze misteriose

Spread the love

(Adnkronos) – Un Cessna che era in volo dalla Spagna verso Colonia in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato in circostanze misteriose nel Mar Baltico, al largo delle coste della Lettonia. Secondo il giornale tedesco Bild il Cessna era decollato da Jerez nel sud della Spagna e avrebbe dovuto atterrare a Colonia/Bonn. Ma dopo il decollo, l’aereo ha segnalato problemi di pressione in cabina e il contatto si è interrotto poco dopo la penisola iberica.