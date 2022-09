Pesaro, intossicate dalla tartare di tonno, tre ventenni in ospedale

Spread the love

Pesaro, 5 settembre 2022 – Tutte e tre intossicate dopo aver mangiato una tartare di tonno. E’ quanto successo a tre ragazze tra i 23 e i 26 anni: una delle tre, 26enne, è residente a Saltara, le altre due sono di Fano. Tutte e tre sono studentesse universitarie. Sono andate a cena insieme con un’altra decina di amiche sabato sera in un ristorante di Fano, ma solo loro tre si sono sentite male subito, e hanno deciso di andare immediatamente al pronto soccorso. I sintomi: tremore, eruzione cutanea, chiazze nelle gambe, per una anche voglia di vomitare. Loro stesse devono aver capito prestissimo che si trattava del tonno, perchè gli altri amici della comitiva, che non avevano mangiato la tartare, stavano completamente bene. Dopo gli accertamenti svolti al pronto soccorso, i medici hanno confermato che si trattava di una intossicazione legata al pesce ingerito (quotidiano.net)