Incredibile a Roma, l’autista del bus guarda la Lazio alla guida: «Brusche frenate a ogni gol». L’Atac lo sospende

Lo scatto ripreso da una persona all’interno del mezzo vede il conducente, ripreso di spalle con le mani piazzate sul volante, ma, attaccato al finestrino, spunta una staffa porta-cellulare. Sullo schermo si vede l’entrata in campo dei biancocelesti, impegnati in Europa League nella sventuratissima trasferta contro i danesi del Midtjylland (persa poi 5-1). La notizia è riportata da Repubblica.

Gli ispettori di Atac si sono subito messi in contatto con il passeggero che ha scattato la foto e hanno preso il numero della linea del bus (la 881, quella che da corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, arriva fino alla Pisana) e della vettura. Per individuare il conducente-tifoso è bastato un attimo. «Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita. La foto l’abbiamo scattata all’altezza di via Gregorio VII», hanno raccontato i passeggeri agli 007 di Atac. (leggo.it)