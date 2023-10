Il 21 e 22 ottobre appuntamento a Cinecittà World con la prima Fiera a tema Horror di Italia

Spread the love

Il 21 e 22 ottobre negli spazi romani dedicati all’intrattenimento sarà ospitata la prima Fiera a tema Horror di Italia. Due giorni di puro intrattenimento, spettacoli, contest dark cosplay.

I visitatori potranno poi accedere al contest Body art fx, al laboratorio di make up per i bambini e potranno farsi trasformare in creature mostruosamente belle grazie al make-up point.

Questo weekend, nell’ambito della Fiera dell’Horror, gli spettatori avranno l’occasione di incontrare e salutare ospiti speciali. Meet and greet con ‘’ospiti speciali’’, annuncia Cinecittà World nel presentare la doppiatrice di Mercoledì Chiara Fabiani, le voci italiane di Leonardo Di Caprio, quella di Massimiliano Tancredi che anima “Thor” e di Mirko Cannella, Rio in la “Casa di Carta”. Inoltre sarà possibile incontrare Lorenzo Scattolin che interpreta Joel, in “The Last of Us” e poi una voce di “The Walking Dead”.

Nel magico mondo di Cinecittà, questo weekend si potrà entrare nella Horror House e attraversare i percorsi infestati dai migliori figuranti horror provenienti da tutta Italia. Numerosi saranno gli espositori a tema con il loro “Horror Village”, giochi, gadget, fumetti horror e tanto divertimento per tutti.

L’appuntamento con la Fiera dell’Horror è dunque sabato 21 e domenica 22 ottobre a Cinecittà World.

