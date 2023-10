Capannone a fuoco. Oggi era prevista l’asta ma è bruciato nella notte

Spread the love

Proprio oggi sarebbe dovuto andare all’asta. Prezzo base 350 mila euro a fronte di un valore stimato da perizia di 900 mila euro. Ma nessuno, per ora, potrò aggiudicarsi perlomeno in maniera integra l’immobile di via Giulio Pastore 1 (zona Bassette) visto che è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nella notte tra martedì e ieri.

Nello stabile del resto c’era soprattutto carta. L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è scattato alle 23.53: sei i mezzi intervenuti da Ravenna e dai distaccamenti di Cervia e Faenza oltre a un paio di veicoli speciali giunti da Forlì. Il fumo provocato dal rogo, ha inoltre invaso i locali di un’attività vicina che si occupa di grafica e stampa – la Full Print – causando ulteriori danni: tanto che l’azienda potrebbe essere costretta a interrompere la produzione per un paio di settimane.

Nell’area sono arrivati anche il funzionario dei vigili del fuoco e i poliziotti delle Volanti. Nel tardo pomeriggio di ieri, erano ancora in corso le operazioni di controllo e messa in sicurezza. Per capire cosa sia accaduto, naturalmente si dovrà attendere la relazione finale dei vigili del fuoco: al momento tuttavia non sono emersi segni riconducibili in maniera netta a un evento doloso. La portata delle fiamme e la circostanza legata all’asta, spingeranno in ogni caso gli inquirenti a sgombrare il campo da ogni dubbio residuo attraverso verifiche mirate.

