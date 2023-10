Spray al peperoncino spruzzato per scherzo in aula: venti studenti in ospedale

Spread the love

Panico in una scuola di Genova. Due piani di un istituto scolastico sono stati evacuati a seguito di uno scherzo perpetrato in classe da alcuni studenti. La situazione ha visto circa una ventina di studenti trasportati in ospedale per le cure necessarie, fortunatamente, nessuno in condizioni gravi.

La mattinata scolastica ha preso una piega inaspettata quando un paio di studenti hanno deciso di spruzzare dello spray al peperoncino in classe. Tale gesto ha scatenato il panico tra gli studenti presenti, causando anche irritazione agli occhi di molti di loro. Un atto irresponsabile che ha interrotto l’ordinaria attività didattica, mettendo a rischio la salute degli studenti coinvolti.

In risposta all’emergenza, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad evacuare i professori e gli studenti dai piani interessati per condurre i necessari controlli. Non solo, diverse ambulanze inviate dal 118 hanno raggiunto la scuola in tempi brevi, assicurando i primi soccorsi ai giovani colpiti dall’irritante spray. Anche la polizia ha preso parte alle operazioni, investigando sull’accaduto.

