Tenta di uccidersi facendo esplodere l’intera palazzina: l’allarme dei vicini, bloccato 49enne

Un uomo di quarantanove anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver rotto il tubo del gas del palazzo in cui abita. L’episodio è avvenuto giovedì sera a Ostia, in uno stabile di via Baffiago. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tentativo di suicidio che avrebbe avuto come possibile conseguenza l’esplosione di tutto il palazzo.

A dare l’allarme sono stati i condomini, che hanno sentito un forte odore di gas provenire dallo stabile e che già nei giorni precedenti erano statu minacciati dall’uomo. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno bloccato il 49enne nell’appartamento. Poco prima, aveva gettato alcuni oggetti dal balcone. Portato all’ospedale Grassi per le cure del caso, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

