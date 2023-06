Filottrano, va a fuoco un fienile: arrivano i vigili del fuoco

Spread the love

Incendio venerdì pomeriggio a Filottrano, a fuoco un fienile che conteneva anche attrezzatura e mezzi agricoli

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 16 a Filottrano in via Cesarina a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un fienile che conteneva anche dell’attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la lavorazione dei terreni agricoli. Sul posto le squadre di Osimo e di Jesi che stanno provvedendo con l’utilizzo di tre autobotti a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza la zona. Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio.

viveremarche.it