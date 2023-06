VIDEO – Canada – In volo sulla linea del fuoco: la colonna di fumo oscura il cielo

Spread the love

Fumo e cenere degli incendi in Canada avvolgono New York:

uesto è solo l’inizio della stagione degli incendi ma in Canada non ne hanno vissuto uno peggiore con centinaia di roghi che hanno distrutto vaste aeree delle sue antiche foreste e creato condizioni di fumo pericolose per la salute che si sono estese fino al Midwest e alla costa orientale degli Stati Uniti fino a Washington DC, con New York che ha dichiarato lo stato di emergenza per l’aria resa irrespirabile dagli alti livelli di polveri sottili.

Le riprese aeree del BC Wildfire Service provengono dalla linea del fuoco a circa 10 km a est di Tumbler Ridge, nella British Columbia, in un’area di quasi diecimila ettari di foresta. Da qui si leva la densa coltre di fumo nero che oscura il cielo. E le previsioni dei vigili del fuoco canadesi non sono buone.

La forza del vento in aumento alimenta gli incendi e intralcia l’opera di chi lotta contro le fiamme. Le autorità locali hanno emesso un ordine di evacuazione per la città di Tumbler Ridge.

