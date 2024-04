Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 18:40, di mercoledì 24 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ruffoni a Verona per l’incendio di un appartamento in un condominio: portate in salvo 15 persone rimaste bloccate ai piani superiori per il fumo che ha invaso il vano scale. Le fiamme sono divampate in un alloggio al primo piano di una palazzina di 5 piani e 20 appartamenti.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con tre automezzi e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle persone rimaste bloccate nel vano scale, che avevano già respirato del fumo. Utilizzati dai vigili del fuoco i cappucci a sovrapressione, fatti indossare alle persone per attraversare le zone invase dal fumo. Delle 15 persone evacuate, 11 sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Terminate le operazioni di completo spegnimento e bonifica con l’evacuazione del fumo, tre appartamenti sono stati al momento dichiarati inagibili.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima della mezzanotte