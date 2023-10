Roma, il 14 e 15 ottobre la sagra della castagna a Castel di Leva

Spread the love

Roma si colora di autunno anche se le temperature ancora molto alte dimostrano il contrario. Nel prossimo weekend 14 e 15 ottobre 2023 all’AgriPark in via Castel di Leva 371, ci sarà un evento dedicato a tutti gli amanti della castagna e delle caldarroste per festeggiare l’arrivo della nuova stagione, organizzato da Agricoltura Nuova. La Cooperativa Agricoltura Nuova nasce nel 1977 per iniziativa di un gruppo di giovani disoccupati, braccianti e contadini con due obiettivi principali: creare occupazione in agricoltura; impedire la edificazione di un vasto comprensorio di elevato pregio ambientale.

Due giorni tutti da gustare tra montagne di castagne calde e dal sapore morbido, che verranno cotte in giganteschi bracieri come vuole la tradizione dalle mani esperte di vecchi maestri abruzzesi e umbri.

