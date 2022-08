Recuperato il corpo di un ragazzo disperso nel lago di Endine

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del Fuoco della Sede VVF Centrale e della Sede VVF di Lovere intervengono per la ricerca di un ragazzo disperso nelle acque del lago di Endine, nel comune di Spinone al Lago. A supporto della squadra VVF è stato attivato anche il Nucleo Sommozzatori VVF elitrasportato dal Nucleo di Torino e quelli di Treviglio.

Il corpo e’ stato recuperato dalla squadra VVF della Sede Centrale di Bergamo e affidato alle cure del Soccorso Sanitario; il medico in posto ha constatato il decesso del ragazzo.

In posto anche I cc di Casazza.