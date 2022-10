Fuga di gas ed esplosione, paura nella notte in centro a Firenze

Spread the love

Firenze, 2 ottobre 2022 – Paura nella notte a Firenze in pieno centro: una fuga di gas in un appartamento ha provocato un’esplosione con il conseguente crollo dei muri interni della casa. E’ successo intorno alle 3 in via dell’Agnolo.

L’esplosione è avvenuta in una palazzina di tre piani; fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest.

L’edificio adesso è inagibile; la Protezione Civile del Comune di Firenze ha trovato un alloggio provvisorio per le famiglie residenti alla Misericordia. – (lanazione.it)