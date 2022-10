Gattina presa a fucilate e poi buttata tra i rifiuti

Spread the love

Un miagolio continuo, una richiesta di aiuto a modo proprio. I residenti della località di Potine, nel Comune di Cavriglia, capiscono che c’è qualcosa che non va e subito si avvicinano al punto dove sentono il tutto, aprono un cassonetto della spazzatura e all’interno una macabra scoperta: una gattina in fin di vita avvolta in un sacchetto di plastica. Si pensa a un incidente, un classico investimento, l’aiuto immediatamente prestato e il trasferimento in una clinica veterinaria. Gli esami, poi, porteranno a un incredibile verità; non si è trattato di un incidente ma qualcuno ha avuto il coraggio di sparargli, senza una giustificata motivazione e ci mancherebbe altro. . (quotidiano,net)