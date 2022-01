Video – Silver Spring – Rapinatore bloccato nel camino salvato dai vigili del fuoco

Spread the love



Una rapina completamente fallita si è conclusa con un’operazione di salvataggio, a Silver Spring, negli Stati Uniti, secondo vari resoconti dei media statunitensi.

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, un ladro ha cercato di entrare in un’abitazione attraverso il camino. Tuttavia, è rimasto bloccato nel tubo e i vigili del fuoco hanno dovuto salvarlo. La famiglia era a casa al momento degli eventi. È stato il padre ad allertare i servizi di emergenza quando ha sentito il ladro pregare nel camino.

Verso le 3 del mattino, Ibrar Khan si svegliò con vari suoni, comprese voci che ricordavano il suono di qualcuno che sbatteva contro un muro. Così il padre della famiglia ha visitato la casa, ma non ha scoperto nulla di anormale.

Tuttavia, si possono ancora sentire delle voci, quindi il signor Khan ha deciso di chiamare la polizia che si è presentata sul posto per perquisire la casa, ma se ne sono andati perché non hanno trovato nulla.

Poi, mentre era solo in soggiorno, Ibrar Khan sentì un suono provenire dal camino. Il rapinatore ha recitato varie preghiere mentre urlava di dolore. Così il padre ha chiamato le autorità ed è stato l’ufficiale di polizia che finalmente ha guardato dentro il camino e ha scoperto il ladro intrappolato.

Decine di vigili del fuoco sono stati chiamati per cercare di stanare il ladro. Hanno semplicemente dovuto abbattere il camino per diversi metri per salvare l’intruso. È stato soccorso intorno alle 7 del mattino. È stato portato in ospedale per la cura delle ferite.