Operaio di 25 anni perde la vita in un incidente sulla Fondovalle dell’Agri: si stava recando al lavoro al Centro Olio

POTENZA – I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti oggi alle ore 6.30 per un incidente stradale verificatosi sulla SS 598, al Km 73, nei pressi del comune di Missanello. L’intervento è stato effettuato dal personale in servizio presso il distaccamento VV.F. di Villa d’Agri.

Una Fiat Panda, guidata da un giovane di 25 anni, Pietro De Mare, si è ribaltata per cause attualmente in corso di accertamento. Purtroppo, il giovane è deceduto. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto all’estrazione del conducente incastrato nell’automobile, utilizzando cesoie e divaricatori, e alla messa in sicurezza del veicolo al fine di prevenire il rischio di incendi. A causa dell’accaduto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Il Comando di Potenza ha dispiegato sul luogo dell’incidente un’autopompa e un fuoristrada, impiegando complessivamente cinque unità.

