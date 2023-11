Verona; grosso ramo si spezza e cade su una panchina in piazza Bra, lievemente contuso un passante

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle 10.00 di questa mattina, 12 Novembre, un grosso ramo si è spezzato cadendo su una panchina nella centralissima Piazza Bra a Verona.

Un uomo è rimasto lievemente ferito ed è stato ricoverato per accertamenti presso l’ospedale di Borgo Trento. Il crollo ha interessato danneggiandolo anche un lampione della pubblica illuminazione.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi, tra cui un autoscala, e 7 operatori hanno lavorato per verificare che non vi fossero altre persone coinvolte oltre a mettere in sicurezza la pianta tagliando i rami pericolanti e liberando l’area dalle ramaglie.

Sul posto anche il Sindaco della città scaligera e agenti di polizia locale, già presenti in piazza per la cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassirya, che hanno provveduto a dichiarare interdetta al pubblico l’intera area fino a ulteriori verifiche da parte di tecnici del comune.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 12.00.