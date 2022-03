Due interventi per i Vigili del Fuoco sul territorio bergamasco

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Treviglio intervengono per un incendio furgone refrigerato trasporto medicinali a Melzo intorno alle 10:15, coinvolte anche alte 5 vetture. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono a Ponteranica per un incendio magazzino – oratorio Don Bosco In via Ramera 94 intorno alle 18:16. Spente le fiamme i vvf stanno bonificando l’area compromessa.