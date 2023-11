Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno intervengono per un incidente stradale a Zogno direzione San Pellegrino intorno alle 6:45. Due ragazzi sono usciti fuori strada con la vettura finendo nel canale in piena, nessun ferito. I VVF dopo essersi assicurati che all’interno della vettura non ci fosse più nessuno l’hanno riportata sul sedime stradale con l’ausilio della gru.