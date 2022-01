San Cesareo | Violento scontro tra auto e camion di rifiuti: due feriti

Spread the love



il mamilio.it – urly.it/3h6hr

Violento scontro in strada alle porte di San Cesareo.Questa mattina intorno alle 9, la squadra 24A di Palestrina dei vigili del fuoco è intervenuta per un grave incidente stradale in via Radicofani, zona rurale della cittadina sulla Casilina.

Lo scontro è avvenuto tra una vettura ed un mezzo operativo, un camioncino della raccolta differenziata della società Ambiente Spa.I vigili del fuoco dopo aver prestato il primo soccorso ai due conducenti dei mezzi aiutandoli ad uscire dalle rispettive vetture, li hanno assicurati ai sanitari del 118 giunti sul posto. Una volta soccorsi i feriti si mettevano in sicurezza i mezzi coinvolti di cui uno quello della raccolta rifiuti, ribaltatosi, è finito in un campo incolto ai bordi della stretta stradina.