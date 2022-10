Video – Guerra in Ucraina, militari russi a bordo di un carro armato si arrendono senza che le forze di Kiev sparino un colpo

Spread the love

Un gruppo di militari russi a bordo di un BMP-2 si è arreso alle forze ucraine vicino a Kherson. Guardando il filmato, sembra essere una resa prestabilita dal modo in cui gli ucraini sono in attesa e da come il veicolo si avvicina con bandiera bianca esposta. L’Ucraina ha distribuito poster e contenuti online su come i russi possono arrendersi in sicurezza alle forze ucraine se non vogliono più combattere.​​​​​​​ -(lastampa.it)

