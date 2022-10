Ravenna, spettacolare esercitazione dei Vigili del fuoco nel parco divertimenti di Mirabilandia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 6 ottobre, presso il parco divertimenti di Mirabilandia, si sono concluse le giornate addestrative per il mantenimento delle capacità SAF 2A dei Comandi di tutta la Regione Emilia Romagna. Nello specifico sono state effettuate manovre di soccorso su strutture di divertimento, normalmente frequentate dal pubblico, dove si sono simulati scenari per il recupero di persone in difficoltà a causa del blocco o malfunzionamento dell’attrazione. E’ stato necessario procedere alla loro evacuazione raggiungendoli in quota e poi calandoli a terra con l’utilizzo delle tecniche SAF. L’esercitazione è stata un’ottima occasione per mettere in pratica manovre di recupero su particolari siti/strutture e situazioni. Uno speciale ringraziamento è stato dato alla Direzione del Parco che si è resa disponibile e ha messo a disposizione lo scenario addestrativo.