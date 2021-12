Un anno fa la scomparsa di Tonello Scanu, il Vigile del Fuoco morto in servizio a Nulvi

Spread the love



sassarioggi.it – urly.it/3ga0s

Ad un anno dalla tragedia è ancora forte il dolore in provincia di Sassari per la scomparsa di Tonello Scanu, il Vigile del Fuoco di Ossi morto folgorato in servizio alla periferia di Nulvi.

Una data triste nella quale anche il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha voluto ricordare il collega, sempre in prima linea per aiutare gli altri. Una persona amorevole, grande lavoratore e valente autista di mezzi pesanti. Un uomo ben voluto da tutti, sempre disponibile e orgoglioso del suo lavoro e dell’appartenenza ai Vigili del fuoco.