ildolomiti.it – urly.it/3ga0t

STORO. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Storo che nel giro di poche ore sono stati chiamati per quattro interventi, alcuni di questi anche al di fuori dei confini provinciali. Il primo allarme è scattato intorno alle 8e40 per supportare l’intervento dell’elisoccorso, intervento che è stato ripetuto un’ora più tardi per una persona colta da malore nella frazione di Darzo.

Sempre intorno alle 11 i pompieri di Storo sono stati allertati per un incendio alla canna fumaria di una casa nel comune di Bagolino, in provincia di Brescia. In questo frangente però alla fine a intervenire sono stati i vigili del fuoco del corpo nazionale.

nfine, intorno alle 13e30 i pompieri di Storo, abbandonando per l’ennesima volta il loro posto di lavoro abituale per mettersi a disposizione della comunità, sono stati richiamati in azione per un’automobile ribaltata ad Anfo, in provincia di Brescia.

L’automobilista imboccando una rotonda ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi. Sul posto oltre i vigili del fuoco sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza di Vestone che si sono occupati del ferito che è stato poi trasferito in ospedale per accertamenti.