Perugia, Vigile del fuoco a quattro zampe Mariù ritrova un fungarolo disperso

VIGILI DEL FUOCO

Alle 15.20 del 9 ottobre, la squadra del distaccamento di Città di Castello, unitamente alle unità cinofile del nucleo regionale VVF Umbria, è intervenuta per ricerca persona in località Marcignano, nel comune di Monte S.Maria Tiberina. La segnalazione è giunta da un cercatore di funghi che denunciava il non ritorno all’automobile del compagno di escursione, un uomo di 74 anni. Le ricerche sono iniziate tempestivamente e dopo circa un’ora, Mariù, l’unità cinifila dei Vigili del fuoco, ha individuato l’uomo consentendo ai soccorritori di raggiungerlo e metterlo in sicurezza. Il 74enne era affaticato ma in buone condizioni fisiche