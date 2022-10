Ricerca e recupero di due turisti italiani in zona Lanzo Intelvi – al confine con la Svizzera hanno perso l’orientamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente avviato oggi pomeriggio alle 15.40 per ricerca e recupero di due turisti italiani che in zona Lanzo Intelvi localita’ balcone d’Italia al confine con la Svizzera hanno perso l’orientamento attivando i soccorsi elvetici che a loro volta hanno segnalato l’evento. Mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Centro valle Intelvi, 118 e soccorso alpino, tramite cellulare sono state fornite le coordinate per l’individuazione e il recupero in salute