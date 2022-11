Fisco, redditi oltre 60mila euro? In arrivo un taglio degli sconti. Mini flat tax per le partite Iva

Spread the love

Il governo è di destra-centro, ma sul fisco sembra voler premere nettamente sulla leva della progressività. Dopo le modifiche al Superbonus ridotto al 90% e riaperto alle unifamiliari prime case solo sotto una certa soglia di reddito, con una misura che il sottosegretario all’Economia Federico Freni riassume con l’obiettivo di «ristrutturare il palazzo di periferia più facilmente rispetto alla villa in campagna», sul tavolo finiscono anche le detrazioni fiscali.

L’idea è quella di inasprire il decalage introdotto dal governo Conte-1 con la manovra 2020, che riduce una serie di sconti al crescere del reddito. Le regole in vigore oggi avviano la discesa a partire dai 120mila euro di reddito lordo annuo fino ad azzerarli da 240mila euro in su; ora si immagina di anticipare la parabola, facendola partire da una soglia che potrebbe essere fissata a 60mila euro, per farla atterrare a quota zero dai 120mila euro in su.

https://www.ilsole24ore.com/